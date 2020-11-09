有看過《如懿傳》的朋友應該記得，當如懿(周迅飾)被打入冷宮時，出現了一位說要殺掉太后的吉太嬪，而她口中的太后，其實就是甄嬛。劇情中對於吉太嬪的身分並沒有多加著墨，但當時卻引發許多人好奇，這位吉太嬪究竟是誰？她和甄嬛之間又有什麼過節呢？

在冷宮裡，住著都是一些瘋瘋癲癲的后宮女眷，這些都是當初被先帝遺棄在冷宮的人，因為各種原因，讓她們在冷宮一待就是十幾年，或是終老。由於這些被遺棄的女眷們長期被「放養」，所以不止行為瘋癲，連容貌也非常憔悴；所以當如懿剛進冷宮時，這些人才紛紛下跪磕頭對她說：「給皇上請安」。

吉太嬪是所有被遺棄的女眷裡 唯一神智正常的人 (圖/ 翻攝自網路)

在這眾多瘋癲女眷中，唯獨有一人顯得相當正常，那就是吉太嬪。當時才35歲的她，滿臉皺紋，盡顯蒼老，而且還說她自己有特別深的仇恨，一定要殺了太后甄嬛，卻一直苦無機會；終於有一日，太后甄嬛來到冷宮，原本吉太嬪以為這是千載難逢的好機會，可以得償所望手刃甄嬛，沒想到最後卻被如懿擋了下來，反倒是自己被刺死了。

《如懿傳》裡 前往冷宮的甄嬛差點被殺害 (圖/ 翻攝自網路)

許多觀眾則是努力推敲，究竟是誰會和太后甄嬛有如此深仇大恨？很多人覺得也許是《甄嬛傳》裡的麗嬪，再來也有可能是富察貴人，不過，覺得可能性最高的是華妃身邊的宮女頌芝。

圖/ 翻攝自網路

當初華妃為了取悅皇上，就把頌芝推薦出去，華妃死後，頌芝也不知去向；雍正在位13年，華妃在雍正三年十一月離世，恰好吉太嬪說自己進冷宮已有8、9年，那時間線剛好就與頌芝對上，所以網友們才推估吉太嬪是頌芝的可能性最大。

(中時新聞網)