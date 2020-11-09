拜登拿下美國總統寶座，市場風險胃口升高，抵銷疫情復燃衝擊原油需求的憂慮，激勵國際油價9日上漲，布蘭特原油漲破每桶40美元價位。倫敦布蘭特期油周一漲2.3％，來到每桶40.36美元；紐約西德州中級原油期貨漲2.4％，來到每桶38.04美元。不過歐洲因二次疫情來襲重新封城，仍讓油價承受壓力。

(工商 )