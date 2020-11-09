市場風險胃口升 布蘭特原油漲破40美元 20:192020/11/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登拿下美國總統寶座，市場風險胃口升高，抵銷疫情復燃衝擊原油需求的憂慮，激勵國際油價9日上漲，布蘭特原油漲破每桶40美元價位。倫敦布蘭特期油周一漲2.3％，來到每桶40.36美元；紐約西德州中級原油期貨漲2.4％，來到每桶38.04美元。不過歐洲因二次疫情來襲重新封城，仍讓油價承受壓力。 (工商 ) #每桶 #市場風險 #布蘭特原油 #漲破 #胃口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬深兩市開高走高 創業板指午盤大漲3％ 14:142020/11/09 財經 《商情》買盤進場 支撐LME期銅漲近1.4％ 09:592020/11/09 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 18:542020/11/09 財經 滙豐：亞洲投資者最重視ESG 04:102020/11/09 投資理財 美元跌低 韓元創21個月收盤新高 20:092020/11/09 財經 新聞分析－所得分配惡化 3萬美元無感 04:102020/11/09 財經要聞 股匯雙漲 新台幣升至逾9年3個月新高 16:402020/11/09 財經 美大選後 弱美元vs.強黃金 04:102020/11/09 焦點新聞 《港股》拜登當選在即 港股站穩2萬6000點 16:472020/11/09 財經 美大選不確定性消除 台股早盤突破歷史新高 09:352020/11/09 財經 財經熱門新聞 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 利多放送！油價暴漲9％ 小型股期指飆熔斷、科技股盤前慘跌 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 台股狂噴機會來了！利多連環爆 台指期夜盤大漲200點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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