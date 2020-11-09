走廊是連接客廳、房間、廚房、餐廳、書房、浴廁等空間的走道，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，走道若不通暢、明亮，將會對家人的運勢有負面影響，嚴重甚至會引起血光，特別分享走廊走道風水的17項禁忌：

一、大門忌正對長廊

風水喜迴風轉氣、忌直沖洩氣，大門正對走廊，直通到底，把整個室內一分為二，一箭穿心，形成「穿堂煞」，會導致風水洩氣，尤其是洩財氣破財，也會引發意外血光。

二、走廊忌長度過長

室內走廊忌長度過長，通常走廊不要超過房屋總長度的三分之二，超過三分之二的走廊則會把房子分成兩半，風水氣場分散為兩半，不利家庭的財運。等於把整個家一分為二，這樣會導致家庭不和睦，影響家人感情。居家會變得像賓館一樣，有一條連接各個房間的長走廊。

三、走廊忌長度過短

室內走廊太短，容易使人有壓迫感，各房間門一般開向走廊，在短距離中有太多的門，易易讓家人有較多的紛爭。

四、走廊寬度不宜狹窄

走廊在設計寬度的時候，一定要考慮到搬運桌子、床組、衣櫃等物品的需要，尤其在入口處有拐彎存在的時候，兩側一定要留有餘地，走廊的寬度一般是1米3左右，不可以小於0.9米，尺寸最好符合「文公尺」。走廊過於狹窄，家人的氣量就會較小，夫妻或兩代之間容易發生爭執，運勢也無法開展。

五、走廊內忌有橫樑

室內走廊內忌有橫樑外露，如果走廊內出現橫樑，會使人心理有壓迫感，家人相處會出現壓力，做事不順利，宜做天花板掩飾、補平，也可增加美觀。

六、宜亮不宜暗

玄關的採光宜亮不宜暗，太暗運勢黯淡，大部分的走道都沒有自然光源，可以藉由照明改善，但不可刺眼。營造充滿朝氣與活力的居家氛圍，自然能帶動好的氣場產生。

七、燈光宜暖色調

走廊的燈光宜暖色調，能給人一種溫馨、柔和、舒適之感，體會到家的溫馨，冷色調會讓回家感覺不溫暖，甚至不喜歡回家。

八、不宜五顏六色

走廊顏色不宜五顏六色，宜素雅高尚。一些住宅在走廊天花板上安裝五顏六色等色彩鮮豔的燈具，走道的牆壁也是五顏六色，甚至花費很多錢裝修凹凸線條及圖案；五顏六色、色彩鮮豔的顏色會導致住戶容易心情浮躁不穩定，影響家庭和睦，也容易造成走路跌倒受傷，意外血光。

九、燈具宜圓不宜尖

走廊燈具最好選擇方或圓的，因圓形有如銅幣，同時具有團圓、圓滿之意，一家人「和氣」即可「生財」。不能用三角形燈具，因尖銳讓人看起來不舒服，長條形日光燈如果直沖，好像長針或長劍，容易引發口角是非，甚至意外血光。

十、不宜雜亂

走廊宜保持整潔整齊，若堆放太多雜物，不但會顯得凌亂，進出受阻，運氣也受阻礙不順暢，甚至踩到雜物而跌倒受傷，引發意外血光。

十一、地面宜平整

如果想讓走廊的區域與客廳、房間、廚房、浴廁等空間有所分別的話，可以選擇鋪設與其他空間顏色不一的地磚。但地面一定要平整，有人把走廊的地面升高或降低，與其他空間的連接處做成一個小斜面，高低不平，容易跌倒，造成危險，引發意外血光。

花板過低，不但讓人有壓迫感，也讓居住者難以出人頭地。（示意圖／達志影像）

十二、天花板不可過低

天花板過低，不但讓人有壓迫感，也讓居住者難以出人頭地，受人壓制。

十三、天花板不貼鏡

走廊天花板頂上不可貼鏡片，會使人感覺頭重腳輕，顛倒乾坤，運勢會浮動不穩。

十四、天花板不可半圓形

走廊一般是長方形，天花板若做成半圓形，這造型和棺材一樣，形成「棺材煞」，家人恐經常生病、藥物不斷，宜修改平整。

十五、天花板顏色宜淺

要符合「天清地濁」的原理，天花板務必比地板的顏色淺，清爽明亮，否則給人一種頭重腳輕，顛倒乾坤，運勢會浮動不穩。

十六、走廊忌直沖臥房門

走廊不可直沖臥房門，這樣會讓氣流直接沖向臥房，影響房間內的氣場，使住在該房間的人睡眠品質不好，脾氣不穩定，容易生病，無形中也影響了運勢。

十七、走道不貼鏡子

走道貼鏡子會產生幻影，使人心境不安寧，容易受到驚嚇，引發猜忌、懷疑，甚至跌倒受傷。

(中時新聞網)