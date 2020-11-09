現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業於9日發表「HYUNDAI Click To Buy（CTB）」線上購車平台，首階段銷售車款，是新發表的現代IONIQ hybrid、KONA hybrid等兩款油電車。

南陽指出，網路平台的便利性無遠弗屆，不受時、地、物的便利優勢，逐步改變現代人的購物習慣，彈指間完成購物流程，已是越來越普及的消費趨勢。南陽實業在台發表CTB線上購車平台，透過不受限的網路使用特性，為台灣購車者帶來嶄新購車體驗，透過簡單易懂的服務流程，讓購車過程更為簡單明瞭。

南陽介紹，CTB線上購車服務平台提供線上模擬展示間，並以預覽功能提供車輛3D的立體擬真展示功能，不同車色、座艙內不同飾板或材質與顏色搭配，都能迅速呈現眼前。完整的車輛規格，也會於選購時同步呈現，讓車輛資訊一目瞭然，盡可能提供購車者所需的一切資訊，讓買車變得簡單。

公開透明的價格同樣是CTB線上購車的一大優勢，購車者無需再經過傳統與第一線銷售人員的價格攻防，就能以最優惠的售價購入愛車。透過線上平台訂購完成及了解需求後，如需試乘體驗可安排到指定地點，以及指定展示中心完善後續服務，大幅簡化購車商談的繁複度。購車者更可在手機、平板電腦、桌上型電腦等各式裝置上完成購車流程，無需驅車前往展示間，購買新車變得前所未見的簡單容易。至於交車售後服務，一如新車服務項目完備俱全，同樣享有新車保固、回廠標準作業與專業技術維修，顧客滿意不打折。

CTB線上購車服務平台推出之際，首賣車型為全新改款的IONIQ hybrid以及KONA hybrid油電車，於CTB平台完成訂購新車就享8萬元的高額購車金優惠。

(工商 )