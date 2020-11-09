SpaceX公司的乘員飛龍太空船(Crew Dragon)，將進行第2度的載人任務，與上一次僅有2名駕駛員不同，這一次有4名太空人乘坐，他們將前往國際太空站(ISS)，執行長達半年的太空居住生活。獵鷹9號與飛龍太空船已經準備就緒，任務將在11月14日星期六升空。

太空飛行(Space Flight Now)報導，這一次的太空任務稱為「乘員1」(Crew-1)，也就是第一次的正式人員運輸，這是因為今年5月底的載人任務仍有測試性質。參與Crew-1 任務的太空人有：指揮官麥克‧霍普金斯(Mike Hopkins)，駕駛飛行員維克特‧葛洛佛((Victor Glover)、任務專家莎南‧沃克(Shannon Walker)和日本太空人野口聰一(Soichi Noguchi)。

獵鷹9號火箭與頂部的飛龍太空船。(圖/NASA)

霍普金斯和他的機組人員，已完成COVID-19的隔離時期，並完成了大部分訓練，並將在接下來的幾天裡試穿他們的新太空服。到了星期三，機組人員會先進行一次採排，登上太空船適應一下環境。

Crew-1任務定於美東時間本周六晚間7:49 EST，從著名的39A發射台出發，這場任務將標誌著SpaceX的飛龍太空船正式的成為往返太空站的最主要交通工具，在此之前，美國都必須向俄羅斯購買聯盟號太空艙的座位才行。

假設任務在在星期六晚上順利升空，那麼這4位太空人將在大約8個半小時後，也就是美東時間上午4:20抵達國際太空站。

現在比較擔心的是加勒比海的熱帶風暴埃塔(Storm Eta)，要是撲向太空中心，可能會延遲發射準備工作，目前NASA正在關注天氣預報。

(中時新聞網)