美國大選結果底定，台北經營管理學院今舉辦「美選後對台商的影響與商機論壇」，與會產學界多認為美大選後不確定性因素消除，拜登上台後中美貿易戰緩和，裡面會有台商的商機。但是大陸市場也不能放，在對岸十四五雙循環策略擴大內需下，未來將是台商重要市場。

台商寶熊漁具董事長張良任代表產業界觀察，認為美國大選結束最重要意義，就是不確定因素消除。雖然美中角力不可逆，科技封鎖持續，可是貿易戰懲罰憂慮將可緩解。業界看好貿易戰緊張將可緩解，接下來就是看台商如何爭取商機。

中經院副院長王建全亦認同初期兩國貿易戰會緩和，說拜登面對大陸，不同於川普的單挑，會用結合盟友迂迴打群架方式。而過去貿易戰初階成果只是做到大陸增加採購量，拜登會不會藉第二次談判，探觸中國大陸的智財權、國企改革結構性改變，是之後觀察要點。

他認為美國市場很重要，明年6月在美國舉行的投資高峰會，台灣一定要辦很大團過去，看如何與美國在投資與購併做策略性合作，這一定要爭取。

除此之外，專家提醒不要忽視大陸市場。台北大學管理研究院院長陳明璋說，美國大選後有兩個市場很明顯，一個是美國，一個是大陸，美方禁用對岸微信、TikTok，這反而是我們的機會，可以在數位管理上加強，補上這塊供應，但是大陸市場也絕對不能放。

台灣全球商貿運籌發展協會理事長蘇隆德補充，大陸十四五定下的內外雙循環策略，以擴大內需為主軸，裡面會有很多商機。過去台商在大陸只會做不會賣，都是為了代工市場，不是為了消費大眾市場，未來要跳脫供應鏈框架，朝供應鏈與需求鏈整合去走。

(中時 )