主辦方也在官方網站公開此事，表示收到縣政府民意信箱反映，展開檢查點、集中點選手影像等畫面，確認上台領獎著與跑者完全不同。（翻攝irunner網站／吳建輝彰化傳直）

據了解，當事人是一名媽媽，因為田中馬中籤率太低，只有媽媽抽中，兒子並沒有順利報到名，所以當天才會想說將自己的名額，讓給兒子代跑。（翻攝irunner網站／吳建輝彰化傳直）

昨天在彰化縣田中鎮舉辦，被譽為全台最有人情味的「田中米倉馬拉松」，在不受疫情的影響下，熱鬧展開，吸引許多跑友前來朝聖，知名藝人田中千繪、賈永婕等人也到場感受這前所未見的農村馬拉松，但今天有跑友指控，超半程馬拉松女A組分組第１名編號21985黃瀞瑩，竟然是由另名男生跑者代跑，消息曝光後引來民眾撻伐，主辦單位表示，經過比對確定跑者與上台領獎者不同，已取消成績及敘獎資格。

主辦方也在官方網站公開此事，表示收到縣政府民意信箱反映，展開檢查點、集中點選手影像等畫面，確認上台領獎著與跑者完全不同，有男代女跑事證明確；根據簡章明訂，嚴禁非報名者取代報名者參加比賽，因賽事都有公開感應點錄影畫面，經查證屬實除宣布成績無效之外，還會禁賽１年，並在網路上公布代跑者即被代跑者姓名，影像。

田中馬拉松創辦人鄭宗鄭表示，田中馬是唯一會幫所有選手紀錄光榮影音的馬拉松，1萬6千筆的資料，光資料處裡就要50幾個小時，代跑是絕對不被允許的，這樣不僅違反比賽規定，更是沒有運動家精神，事後當事人有致電向協會說明，並且道歉退回獎品獎盃。

鄭宗鄭說，先前有些狀況是部分民眾因為報名後，卻因為時間不允許無法參加，就將名額讓給親友跑，志在參加不再得獎，雖然不鼓勵這種行為，但情有可原，且大會有免費的成績查詢系統，任何人都可以查閱下載，任何違規情事，很容易就會被發現。

據了解，當事人是一名媽媽，因為田中馬中籤率太低，只有媽媽抽中，兒子並沒有順利報到名，所以當天才會想說將自己的名額，讓給兒子代跑，自己參加別的組別，但事後並未主動告知主辦單位，才會造成後續頒獎上的疑慮，而當時該組第二名與第一名僅差１秒鐘，事後也向大會反映，才讓事情水落石出。

(中時 )