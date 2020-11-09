台達電（2308）營收持續強強滾，在PC用電源、IA與汽車電子持續暢旺下，10月營收以261.52億元創下歷史次高，只比9月的歷史新高少2％，光寶科（2301）10月營收也以141億元創下今年第三高。

台達電最旺季向來為第三季，而9月營收以268.04億元登上歷史新高後，10月營收也繳出與9月相仿的成績單，達到261.52億元、創下歷史次高，比去年同期大增13％，累積前10月營收為2,230.54億元，比去年同期成長3.2％。

法人表示，台達電10月，PC相關電源營收與9月相仿、只有下滑一點，IA也維持在9月的高檔附近，不過汽車電部門營收則是持續創歷史新高，距離單月轉虧為盈的距離越來越近。

台達電董事長海英俊日前在法說會上表示，第四季為傳統淡季，預計會比上一季下來一些，但會比去年同期好，明年第一季也是淡季，明年仍有很多黑天鵝，尤其美國大選後，不可控因素太多，現在無法預期。

受到10月長假影響，光寶科10月營收為141億元，創今年月營收第三高，不含已轉讓固態硬碟事業，10月營收月減4％、年減1％，累計前10月合併營收為1,297.7億元。

光電部門10月份營收占整體20％，受惠於LED組件不可見光、5G、AIoT與民生醫療、消毒與淨化UV LED等需求提升，加上戶外 LED照明產品出貨增加帶動光電部門營收較去年同期成長近1成。

資通訊產品部門營收占比達76％，其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統產品以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨持續成長。

(工商 )