台灣之星9日晚間以臉書官方粉絲團直播方式，公布雙11一日限定快閃5G資費，5G不限速上網吃到飽、網內互打免費（雙飽），月租299元，搶辦成功可再辦第二門門號、並提供149元月租5G雙飽。另外，4G月租188元雙飽、第二門94元雙飽，刷新目前國內5G/4G資費新低價，拉開國內5G資費價格戰序幕。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星在2019年雙11開賣前吸引21萬人同時在線等候、開賣後僅43分鐘便售出1萬門號，締造每秒賣出2.5門、單日銷售高達8萬門號的紀錄。2020年將動員超過500名行銷、技術、營運與客服團隊，整合超過20個部門優化申辦流程，這是台灣5G開台後，首波5G價格戰，由台灣之星在雙11點燃戰火，備受市場矚目。

朱曉幸說，這次祭出的5G上網吃到飽資費與電信三雄價差高達1,100元、加購第二門還再半價後，相差更達1,250元，今年有信心突破以往電信雙11成績，再創銷售高峰。台灣之星將在雙11將限時限量8萬門。

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