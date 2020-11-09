疫情衝擊，毛利較高醫療用材料等防疫產品銷售大增，加上產能增加，不織布大廠南六（6504）第三季稅後淨利4.77億元，EPS6.58元。累計前三季稅後淨利10.28億元，年增率179.15％，EPS14.16元。單季獲利及前三季獲利，雙創歷史新高。

南六指出，根據手中訂單量來看，預期第四季的營運應與第三季相當。市場估，南六今年至少可賺2個資本額以上。

今年前三季，南六可用在口罩材料的水針不織布&PPE布、一次性使用手術衣布料、防疫用的濕巾&保養品&口罩等防疫產品相關材料的出貨量，都比去年同期大幅增加；加上之前沒有生產的自產醫用口罩出貨增加，使得今年的獲利能力大幅提升。

在毛利較高的防疫產品出貨量增加下，南六的財報顯示，今年第三季的營業毛利率有31.04％，營益率25.13％，都是歷史新高。

累計今年前三季的營業毛利率27.42％，比去年同期提升了9.11個百分點；前三季的營業淨利率21.2％，更比去年同期提升了11.1個百分點。營業毛利率及營業淨利率也雙創歷始新高。

對於第四季的營運前景，南六指出，以目前手中的訂單量來看，生產流程已排滿到11月底。12月的訂單量，目前口罩外銷、不織布訂單，都已到最後的敲定，預期，到年底、甚至明年上半年的訂單量無虞。

據了解，南六明年口罩外銷市場將會以歐、美地區為主，而主要客戶的訂單量都是以億片計。

由於南六所生產的口罩成分中，除了鬆緊帶、鼻樑壓條之外，口罩材料中的上下層熱風布、紡黏布及中間的融噴布，南六都能自己生產，因此成本費用可控、獲利能力較好。市場預期，南六今年高獲利能力應可持續到明年。

南六所生產的口罩自製率極高，主要材料都是自產，因此在產能逐步提升下，成本、費用還會持續下降，法人預估，南六的營業毛利率及淨利率應該還會持續提升。

(工商 )