為布局新能源車市場，現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業，9日發表今年的第二款油電車－Ioniq Hybrid新改款。南陽介紹，新改款的Ioniq Hybrid配置進階HYUNDAI SmartSense智能安全科技，包括SCC智慧型主動車距維持系統（附Stop & Go）、FCW前方撞擊警示系統/FCA前方主動撞擊煞停輔助系統（含行人偵測）、LFA車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統/LKA車道偏移輔助系統、LVDA前車駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，以及HBA智慧型遠近光燈調節系統等，提供Level 2半自動駕駛等級，預先避險實踐前瞻安全思維。此外，Ioniq Hybrid大幅採用AHSS先進高剛性鋼材打造超高車體結構剛性，先進高剛性鋼材使用比例高達53.5％，搭配全車七具SRS輔助氣囊，主被動安全齊備。

The New Ioniq Hybrid結合1.6升直列四缸Atkinson循環汽油引擎，具備GDi缸內直噴技術與Hybrid電動馬達，搭配鋰離子聚合物電池，相較於鎳氫電池擁有效率高、重量輕、體積小三大優點，並透過先進智慧油電系統管理，可主動搜集且分析路況，行駛中無縫轉換汽油引擎與電動馬達動能輸出，亦可於煞車時回充電能，不僅輸出同級油電車最佳141匹綜效馬力，更達成平均每公升24.7公里的超低油耗成績，原廠並設定ECO及SPORT兩種不同駕馭模式，讓節能與性能兼容並蓄，賦予駕乘者最高樂趣。原廠提供Hybrid電池八年不限里程保固，為車主添保障。

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