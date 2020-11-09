一年一度的雙11終於來到了高潮，PChome 24h購物今年以「雙11 PChome來了 絕不退讓！」為主題，不僅推出了「最強11大利多」優惠、精選11大情境式購物會場，推出500萬種商品下殺1.1折起、結盟500大品牌最高28%回饋，另攜手36大銀行推出刷指定卡滿8000元起最高即享31%回饋等優惠，更破天荒推出消費滿額登記再抽網家股票，讓今年雙11越買越熱鬧。

PChome 24h購物於15日前推出德國BRITA Marella XL馬利拉濾水壺、5入全效型濾芯2組，原價4740元，特價1980元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物於15日前推出Jo Malone 英國梨與小蒼蘭香水30ml，原價2470元，特價1411元。（PChome 24h購物提供）

今年PChome 24h購物在雙11繼續為消費者帶來精選商品限定優惠，更推薦了多項必買的下殺商品，像是近年消費者在家中必備的濾水用品，此次就有德國BRITA Marella XL馬利拉濾水壺、5入全效型濾芯2組的優惠，直接下殺近4折、特價1980元即可入手1壺5芯，另外Jo Malone 英國梨與小蒼蘭香水30ml，也下殺低於6折、特價1411元，至於不能少的家電特價則有人氣選品Dyson Pure hot+cool HP04三合一涼暖空氣清淨機，狂降7000元、特價1萬9900元入手以外，再贈1111 P幣。

PChome 24h購物於15日前推出Dyson Pure hot+cool HP04三合一涼暖空氣清淨機，原價2萬6900元，特價1萬9900元，再贈1111 P幣。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物於16日前推出ASUS ZenBook UX431FA冰河藍14吋窄邊輕薄筆電，原價2萬7900元，特價1萬9900元。（PChome 24h購物提供）

而同時PChome 24h購物也攜手36大銀行於10、11日連續2天，推出刷指定卡滿8000元起，登錄最高即享31%回饋，更力拼9大行動支付優惠，加碼推20日前Pi 拍錢包綁定玉山Pi 拍錢包信用卡，筆筆回饋5%無上限，同步於23日前重磅祭出全站消費滿1111元，登記即可抽史上最強夢幻豪禮「網家股票等值現金」，而30日前使用APP消費滿490元，登記再抽售價近10萬的LG 55型物聯網電視，為消費者帶來最強雙11回饋。

PChome 24h購物於16日前推出幫寶適 巧虎安睡褲／拉拉褲，原價1938元，特價1398元，獨家贈巧虎音樂書。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物於15日前推出Haylou Solar智慧手錶，原價1590元，特價990元。（PChome 24h購物提供）

(中時 )