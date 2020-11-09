麥當勞因美國民眾重回店內用餐，帶動第三季淨利年增逾9％至17.6億美元，每股獲利2.35美元，扣除出售日本麥當勞股權和其他項目後的每股獲利2.22美元，高於市場預估1.9美元。即使營收年跌2％至54.2億美元，仍優於市場預估的54億美元。

(工商 )