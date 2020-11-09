店內用餐民眾回升 麥當勞Q3獲利優預期 20:492020/11/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞因美國民眾重回店內用餐，帶動第三季淨利年增逾9％至17.6億美元，每股獲利2.35美元，扣除出售日本麥當勞股權和其他項目後的每股獲利2.22美元，高於市場預估1.9美元。即使營收年跌2％至54.2億美元，仍優於市場預估的54億美元。 (工商 ) #麥當勞 #億美 #店內用餐 #每股獲利 #獲利優 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網美豆花排半小時店員揭店規 她淚訴被逼蹲台階吃 10:302020/11/09 生活 出口暢旺帶動 周年慶湧人潮 04:102020/11/09 生活新聞 美食-KY第三季獲利賺近4億 優於法人預期 18:002020/11/09 財經 權證星光大道－環球晶 Q4業績比Q3好 04:102020/11/09 證券．權證 《觀光股》漢來美食10月營收續登同期高 今年獲利拚勝去年 16:132020/11/09 財經 被動元件廠Q3獲利傳捷報 04:102020/11/09 證券．權證 《鋼鐵股》中鋼挑戰連6月漲價 Q4營運進補 12:492020/11/09 財經 國旅營運回溫 寒舍餐旅第三季營收7.52億元 19:502020/11/09 財經 台灣櫻花第三季、前三季獲利雙創新高 17:212020/11/09 財經 獲利超車 自行車三雄早盤股價狂奔 10:002020/11/09 財經 財經熱門新聞 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 利多放送！油價暴漲9％ 小型股期指飆熔斷、科技股盤前慘跌 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 台股狂噴機會來了！利多連環爆 台指期夜盤大漲200點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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