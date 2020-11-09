近幾年電動機車用戶逐年攀升，連帶激勵相關零配件的銷售業績，除了造福上游的製造廠商與下游的改裝店家，就連法國輪胎大廠米其林（MICHELIN）也觀察到台灣電動機車市場的蓬勃發展，從2018年起攜手電動機車業者Gogoro，合作研發出電動機車專屬的米其林全天候性能胎。Gogoro也宣布，即日起米其林全天候性能胎將全面標配於Gogoro S2車系各式車款上，包括S2、S2 ABS、S2 Cafe Racer、S2 Cafe Racer ABS等，提供車主更好的抓地力和排水性，提升騎乘安全感。

米其林與Gogoro合作開發的電動機車專用輪胎City Grip Saver，採用全新含矽配方特殊膠料及鯊魚齒細溝槽胎紋設計，讓輪胎保有排水、濕抓性能，不僅有效縮短濕地煞車距離10％，抓地力全面提升；同時透過低滾動阻力設計，幫助提升14.4％的騎乘效率，符合節能目標，更提升了磨耗表現。

(工商 )