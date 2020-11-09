國人赴日最愛逛不只是藥妝店、手創館，日本精緻雜貨店KALDI咖樂迪咖啡農場自去年初來台短短不到二年在北台灣展店已達10家，第十家將於13日首度進駐桃園台茂購物中心，在看好後疫情時代，邊境管制赴日難，KALDI明年將往中南部拓展，以滿足哈日族需求。

來自日本的食品選貨店「咖樂迪咖啡農場」，台茂全新門市位於地下2樓，前身為citysuper精緻超市賣場，延續在地豪宅日常需求，店內不僅販售30種以上由日本自家烘焙直送台灣的咖啡豆，還有各種適合搭配咖啡的餅乾、日本等世界各國的食材、點心，以及來自日本的水果酒、各國酒莊釀造的稀有葡萄酒、各式冷藏冷凍食品等。

一開始KALDI首號店進駐三井林口outlet，但規模相當小，市區首號店位於捷運站上的統一時代百貨地下一樓，車站轉運站人潮造就高消費力，後續並於citylink南港店、板橋環球購物中心、小碧潭京站、信義區微風南山等開新店，在國內精緻超市開店遇瓶頸下，日系精緻雜貨店卻積極展店，亦讓業界驚豔，業界分析，原汁原味都是日本進口，成為最大賣點。

像是台茂店為慶開幕除了推出咖啡豆全面半價等多項優惠活動之外，開幕前三天至台茂店即贈限量外帶咖啡。並且於全台10間門市同步舉辦為期10天的台茂店開幕同慶刮刮卡活動。店內有30種左右由日本自家烘培直送台灣的咖啡豆，以一包200g販賣，並可代客磨成粉。包含招牌的柔和咖樂迪咖啡豆、季節限定的公平貿易咖啡豆、環境友善的泰國董山咖啡豆等，提供半價優惠，咖啡豆一包只要85元起，精緻而平價成為銷售業績強勁優勢。

咖樂迪除了咖啡豆之外，更有來自世界各國以及日本的食材、點心、酒、調味料；「咖樂迪咖啡農場」，自1977年在東京開業至今，在日本已超過480家分店，在台灣本周已開至10家分店，猶如市集尋寶樂趣亦衝高高客單，據悉，都在千元以上。

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