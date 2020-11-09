美國大型藥廠輝瑞宣布，其公司所研發的新冠疫苗進入第三期臨床試驗90%有效，成為美國大選塵埃落定後，另一大利多因素，道瓊期指急漲1500點，西德州中級原油(WTI)期貨也暴漲超過8%，代表美國小型股的羅素2000指數期貨更是飆漲到熔斷。

羅素2000指數期貨在台灣時間9日晚間7點55分直直飆漲，漲幅達7%觸及熔斷機制，主要是輝瑞與BioNTech宣稱在第三期臨床試驗的疫苗達90%有效，市場預料各國將更有效率面對新冠肺炎疫情。

道瓊期指則是在開盤前大漲超過5%，標普500指數期貨同樣大漲，雙雙突破歷史新高紀錄。不過，上周大漲的科技股盤前表現卻不如價值股，4大科技巨頭面臨走跌趨勢，亞馬遜盤前股價慘跌4%。

雖拜登政策對於能源產業有短期衝擊，但在疫情能有效被遏止，預料需求將逐步恢復下，WTI價格大漲8.99%、暫報40.48美元，重回40美元關卡；布蘭特原油期貨也上漲超過8%、暫報42.71美元。

隨著市場避險情緒大幅降溫，黃金價格大跌超過2%、跌回近1911美元關卡；加密貨幣比特幣同樣大漲2.33%、暫報15,623美元，繼續朝著先前高點挑戰。

(中時新聞網)