公視董監事爭議持續，國民黨立委林為洲今天召開記者會表示，公視董事推薦名單中，有民進黨的網軍頭子周奕成，名單不符合公正性。周奕成晚間透過臉書回應，自己不可能帶什麼網軍，也不一定支持執政黨，但昨晚11點多時，卻有發文提及支持蔡英文總統。

公視今日召開董監事審查會議，因國民黨推薦審查委員沒出席，結果會議通過民進黨推派的審查委員提出的臨時動議，下次會議缺席者視同棄權。林為洲表示，如果可以這樣亂改遊戲規則，那自己就去跳海。

周奕成臉書照 (翻攝臉書)

周奕成臉書 (翻攝臉書)

周奕成說，自己在年輕時就加入民進黨，大家都知道，也沒有任何秘密，12年前退出，籌組第三社會黨，大家也都知道，去年第三社會依照政黨法註銷了，自己現在是無黨籍。

周奕成表示，自己主張捍衛台灣國家利益，但不一定支持執政黨。會被公視提名為董事，是因為自己是全台灣最了解公共媒體的前100人之1，有能力協助台灣公共媒體發展。

周奕成說，自己被提名去協助公視是合理的，和公視有關的學者專家看到我的名字都不會意外，但沒有爭取過提名，所以被提名對個人來說是意外。

周奕成表示，既然過去已經倡議和批判這麼多年，等到要我去做時就不能迴避，如果公共媒體的理想真的難以實現，那只能接受，但覺得還不要放棄，再努力看看。

(中時 )