美國大選後，海軍總部證實美國海軍陸戰隊來台，今天起教導我國軍突擊舟等作戰課程。對此，有網友發現，綠營側翼又開始拿這件事情進行大內宣，並批評這種企圖轉移焦點，讓大家忘記台灣在美大選中押錯寶的行為，「不覺得很可笑嗎？」

據《聯合報》報導，美國海軍陸戰隊9日起連續4週，來台教導海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。隨著美大選落幕，台美軍事互動，也在中斷7、8個月後，首度恢復運作。據知，美軍抵台時已先進行14天的檢疫。

對此，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》今發文表示，美軍例行性來台軍事訓練卻被綠營側翼拼命大內宣，並指出，用人家例行性訓練來轉移押錯寶的焦點，「不覺得很可笑嗎？」而且美國總統還沒換人，要大內宣證明跟拜登也很好，「明年再說嘿！乖！」

其他網友們也留言回應，「別為難這些綠營側翼了，畢竟人家是拿錢辦事的」、「不知道又撒多少錢請美國兵來台，沒利益美國不會白白付出」、「就是在轉移押錯寶的焦點」、「這麼快就要舔板凳」。

#人家例行性來台軍事訓練卻被綠營側翼拼命大內宣 用人家例行性訓練來轉移押錯寶的焦點！ 不覺得很可笑嗎？ 而且美國總統還沒換人！ 想要大內宣證明跟拜登也很好，明年再說嘿！乖！ #一群可笑可悲的綠蛙崩潰了 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年11月9日 星期一

(中時新聞網)