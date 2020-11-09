馬國女大生遇害案延燒，國民黨籍台南市議員王家貞9日在議會市政總質詢時，針對死刑議題提出質詢，而台南市長黃偉哲也主張要有死刑，包括馬國女大生命案梁凶、及現有39位死刑犯，都應該執行。不過，時代力量台南黨部辦公室主任洪國峰質疑，是否判處死刑是法官的職責，是否執行死刑是法務部的職責，藍綠怎麼在議會共演鬧劇，當起鄉民法官了？

洪國峰指出，議員王家貞9日在市議會進行市政總質詢時，竟以馬國女大生命案借題發揮，要求市長針對死刑爭議表態，而市長竟也隨之起舞，不只公開主張該案犯嫌應判處死刑，更認為現存的死刑犯都應執行。

洪國峰指出，是否判處死刑是法官的職責，是否執行死刑是法務部的職責，兩位既非法官、也非法務部長，卻在總質詢時一搭一唱，對死刑喊燒，實在令人傻眼。

洪國峰稱，總質詢時段是市長跟主要局處首長列席備詢的時間，議員難得可以針對市政議題、跨局處議題，好好跟市長、局處首長當面討論，怎卻當起鄉民法官、鄉民法務部長，忽視職責真正所在。

洪國峰呼籲，藍營議員問政前，要先搞清楚市政範圍，而執政黨也要把鬆掉的市政螺絲好好鎖上。

(中時 )