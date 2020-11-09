由於民主黨拜登在美國大選中獲得勝利，提振投資人對於穩定的歐美貿易關係的預期，加上美國輝瑞與德國BioNTech疫苗報佳音激勵，周一歐股開高走高，德英法股市全面大漲逾5%。

截至台北時間9日下午8:30，德國DAX指數上漲690.13點，或5.53%，暫報13170.15點；英國富時100指數上漲280.26點，或4.74%，暫報6190.28點；法國CAC 40指數上漲329.14點，或6.63%，暫報5290.02點。BioNTech股價上漲23.37%。

泛歐Stoxx 600指數4.73點或+1.30%，為371.15點。技術股更在早盤飆漲2.36%；旅遊休閒股亦有2.89%的好表現。

雖然歐洲各地疫情相當嚴重，葡萄牙周一新啟緊急狀態，但泛歐600指數在上周五達到今年以來最佳的周線表現；投資人並關注英國脫歐談判進度，英國首相表示，交易必須完成，表達了樂觀其成的氣氛。

此外，晶片製造商英飛凌2021全財年營收成長22.6%的財測，亦帶動相關半導體個股表現。而德國九月出口貿易數據表現也優於預期。

(中時新聞網)