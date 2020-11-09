這起離奇的意外，發生在台中市知名景點「望高寮」，警方接獲通報，表示望高寮發生火災，抵達現場聞到濃烈的燒焦氣味，隨即封鎖現場調查，果然看到一具燒焦的男性遺體，初步調查男子應該是燒雜草時不小心跌倒，來不及逃跑命喪火堆。

意外發生於9日下午4點50分，望高寮傳出死亡意外，一名69歲張姓男子，經常會在望高寮整理並焚燒雜草，但張男患有脊椎方面的疾病，如果不小心跌倒，是沒辦法立刻起身的，家屬也表示，有時候張男在家跌倒，會因劇烈疼痛無法站起來。

針對這起命案，警方初步判定，張男恐怕是因為跌到無力爬起，遭火堆吞噬，目前已經初步排除自殺、及他殺可能，將進一步報請檢方相驗，釐清張男確切死亡原因。

望高寮可俯瞰整個台中市區、大肚溪、彰化平原和台中港等，是台中相當有名的看夜景勝地，但此處發生過命案、也曾傳出靈異事件，其中最知名的命案，就是此處曾發現一具腐爛的女性遺體，身邊還放了一大束新鮮的白玫瑰，是兇手事後良心不安，在死者頭七那天又折回命案現場送上的禮物。

(中時新聞網)