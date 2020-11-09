上班逾22小時連10天 31歲保全猝死疑過勞害命 業者挨告

南投一名任職保全業的男子，去年值班時突然昏倒送醫不治。家屬出面控訴他連續10天上班，每天超時工作上班達22小時。質疑他過勞死，決定向業者提告。保全公司出面強調男子死因與工作無關，也坦承加班費是漏發將會補發

案發時刻的監視器顯示，擔任夜班保全的男子，先是在座位上以手不斷摸頭，接著整個人趴倒桌上抽搐，勉強起身想要求救，最後重摔癱倒在地，被住戶發現後送醫不治。死者母親控訴30歲的孩子這樣就沒了：「連遺言都來不及交代。」

醫院診斷死因是高血壓引起顱內出血，但家屬認為男子沒有高血壓病史，卻發現他曾有10天連續值班超過22個小時的記錄，但公司不但沒給加班費，更誇張的是男子明明在醫院搶救，卻還有打卡上班記錄。親友說，死者因公死亡喪葬補助費至今未給家屬，「連買棺材的費用都沒有給，是不是很無良。」

關於打卡記錄問題，保全公司澄清是李姓男子圖方便事先填寫，至於加班費，保全業者坦承是漏算，將會補發給家屬。業者也強調，勞保局調查後，判定男子是自然死亡並非職災。但經過社會勞動處調查，認為男子超時加班已經違法，裁罰保全公司2萬元

(中時新聞網)