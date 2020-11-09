大陸國務院辦公廳9日公布「推進對外貿易創新發展的實施意見」，提出在符合世界貿易組織規則前提下，加大財政金融支持力度，用好外經貿發展專項資金；適時調整部分產品關稅，增加國內緊缺和滿足消費升級需求的農產品進口，擴大先進技術、重要裝備和關鍵零部件進口，支持能源資源產品進口。

新華社報導，文件稱，將堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，堅決反對單邊主義和保護主義，支持世界貿易組織必要改革，積極參與國際貿易規則制定；將嚴格實施出口管制法，完善對外貿易調查制度豐富調查工具。

同時，將優化國內區域布局，通過提高東部地區貿易質量，提升中西部地區貿易佔比、擴大東北地區對外開放，支持東北地區開展大宗資源性商品進出口貿易，探索設立大宗資源性商品交易平台。

在通訊、電力、工程機械、軌道交通等領域，以市場為導向，培育一批具有較強創新能力和國際競爭力的龍頭企業。穩存量，促增量，充分發揮外資對外貿創新發展的帶動作用。提高生物技術、節能環保、新一代訊息技術、新能源、機器人等新興產業的國際競爭力。

(工商 )