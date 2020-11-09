曾經風光一時的大陸互聯網企業暴風集團，9日公告其股票退市整理期已結束，將在11月10日被深交所摘牌，此後轉入全國中小企業股份轉讓系統進行股份轉讓。暴風集團在創業板上市之旅宣告謝幕。

東方財富網報導，截至9日收盤，暴風集團跌3.45％，收報人民幣（下同）0.28元，市值僅剩下9,227萬元。曾經暴風集團市值一度飆升至400億元。

2007年，暴風集團實控人馮鑫創立暴風科技（暴風集團前身）。除了「暴風影音」播放機，暴風集團還涉足互聯網電視、體育等多個領域，有「小樂視」之稱。2015年3月，暴風集團在創業板上市。

上市之初，暴風集團就一路狂飆，不到兩個月的時間狂拉30多個漲停板，每股一度飆至123.67元的歷史高位，市值也水漲船高，升至400億元。不過好景不長，2015年6月11日，暴風集團因籌畫重大事項停牌，一個月後股票復牌，卻從高點快速俯衝，一度跌至每股26.86元，幾乎只剩下歷史最高價的零頭。

2019年7月底，馮鑫被逮捕的消息曝光，加速了暴風集團的沒落，也似乎為暴風集團最終退市埋下伏筆。而此時，暴風集團早無昔日榮光，市值縮水嚴重，員工持續流失。到2019年12月，公司僅剩10餘人，除馮鑫外公司的高級管理人員已全部辭職，公司各項工作也開展困難。2020年8月28日，深交所決定終止暴風集團上市，該公司股票於2020年9月21日進入退市整理期交易，截至2020年11月9日已交易30個交易日，退市整理期已結束。

(工商 )