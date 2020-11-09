最近在一場胡佛研究所舉辦的研討會上，多名美軍軍事專家表示，大陸軍事實力快速進步，中共軍機接連不斷入侵台灣西南空域、跨越海峽中線，侵擾台灣周邊空域的情況日益加劇，必須注意北京當局的意圖。雖然不致與美國進行全面戰爭，但可能奪下一座離島，或擴大空中與導彈威脅，用武力來使華盛頓和台北難堪。

《美國之音》引述研討會上美國國防大學中國軍事研究中心主任菲力普．桑德斯(Phillip Saunders)的話說，解放軍的確在過去20到25年間有快速長足的進步，能夠同時進行3個艦隊及超過150艘戰艦的演練，不過他們至今仍然沒有遠洋作戰能力。因此儘管其軍事能力快速擴張，但是美軍在質和量上面仍然比解放軍有顯著優勢，尤其是在長期衝突中美國有時間調兵遣將的情況下。

桑德斯分析大陸對台動武的情勢時說，解放軍最大的優勢就是地理位置，尤其在臨近周邊的衝突中，它有使用陸基導彈跨越水域的投送能力，而美國卻必須遠端部署軍力並應對其反介入／區域拒止(A2/AD)策略。

桑德斯指出，解放軍能夠對台灣採取的軍事行動包括封鎖、海、空導彈攻擊、軍事侵略和低於軍事衝突的灰色地帶脅迫，但這些選項都帶有極大風險。「解放軍在軍事上取得許多進展，但它的挑戰在於如何將軍事能力轉換為政治上的統一。執行這些軍事選項的代價和風險極高，如果嘗試後遭到失敗，中國領導人會冒個人政治生命的風險。」

報導說，中共軍機近幾月來接連不斷滋擾台灣西南空域、跨越海峽中線，情況日益加劇，無論其用意如何，前美國官員和分析人士都提醒要注意北京當局的意圖。曾經在小布希政府擔任國防部中國、台灣及蒙古事務資深主任的卜大年(Daniel Blumenthal)說，「習近平正在對台灣緊鳴戰鼓。美國必須聆聽。」

不過卜大年也說，當前的危險並不是一場真正的侵略，因為「北京並不想與美國進行一場全面戰爭」，它只是想利用武力來使華盛頓和台北難堪，它可能奪下一座離島，或是加大空中和導彈威脅，讓它的軍力展示到世人難以忍受的程度，或是發動大規模網路和資訊攻擊，「重點在於讓華盛頓面對非常複雜的情勢，並為台北製造一場政治危機。」

卜大年說，現在還有時間阻止這種糟糕的局面發生，他建議，包括由川普和拜登發表聲明，表明美國反對任何對台灣的武力及干預民主政治行動；派美國軍方及文職顧問小組到台灣，協助保障重要基礎設施並反擊資訊及網路攻擊；持續在台海周邊保持美國船艦及飛機的存在等等。

此外，卜大年也建議美國政府與中共領導層進行高層私人外交，說明軍事脅迫無法達到他們希望的政治結果，而美國也應該列出如果中方不肯退讓的可能後果，包括承認台灣是一個國家到簽署防衛條約，再到在台灣駐軍等，也就是所謂的「以拒止進行積極威懾」(active deterrence by denial)，敦促北京與台北就彼此的分歧恢復直接協商。

(中時新聞網)