西武獅隊今（9）日在福岡巨蛋客場與軟銀鷹隊進行本季例行賽最終戰，軟銀以6比2勝出，西武台灣球員吳念庭擔任先發第6棒、一壘手，比賽中途再改守游擊。此役3打數擊出2支安打，有2分打點進帳，另有1次三振、1次四壞球，全隊得到的分數都靠他打進來。

吳念庭先在2局上一、二壘有人時擊出一壘安打，送回二壘上的隊友，幫助西武打破鴨蛋，取得1比0領先，他有1分打點。8局上西武2人出局，木村文紀擊出三壘打，接著吳念庭補上一壘打，西武攻下第2分。第4局上吳念庭獲得四壞球，第6局上二壘有人時被三振，3次得點圈打擊機會把握住2次，表現不錯。

吳念庭本季總共出賽51場，44打數擊出11支安打，其中有3支二壘打，今天比賽打完後打擊率上升至2成27，共有5分打點，被三振7次，另有3次四壞球、2次觸身球，盜壘成功2次，上壘率2成83、長打率2成68，今年整體表現比去年好很多，但還有進步的空間。

另一場比賽火腿門士以7比4勝羅德海洋，火腿隊台灣球員王柏融沒有上場。本季出賽52場，87打數擊出18支安打，包括2發全壘打，另有9分打點，打擊率2成07，表現不如去年。

太平洋聯盟例行賽今天全部結束，14日起將進行季後賽，即4戰制的高潮系列賽（Climax Series），由聯盟優勝軟銀鷹隊與第2名羅德隊交手，先拿3勝者晉級「日本一」系列賽，軟銀未戰可先獲1勝。

(中時 )