第27屆關懷盃將於本月19日於台東展開，今年張進德、張育成兄弟檔都將首度化身為「張老師」，回鄉指導小球員，張育成表示，最想指導小朋友的就是觀念，「現階段觀念最重要，希望他們能享受棒球，保持熱情。」

現效力美國職棒克理夫蘭印地安人的張育成目前返台休息兼任新手奶爸，預計一月初或月中返美，而他今天也被大聯盟官網預測在明年印地安人戰力名單內，他仍認為應該要把自己準備好為主。

而他也利用短暫回台的時間接下關懷盃講師一職，希望能藉由他的經歷指導小球員，他也透露以前參與關懷盃的時刻，直呼以前看到職棒球員就像是看到神一樣。

「這次（林）智勝賢拜問我可不可以來擔任講師，我二話不說的就答應。」首度以講師身分回到關懷盃，張育成最希望教給小球員的就是觀念，「現階段指導觀念比較重要，希望他們能享受棒球，保持熱情。」

張育成也透露以前參加關懷盃印象最深的就是「森林王子」張泰山，哥哥張進德也補充道：「家裡有一顆泰山的千安球，是是方（穎豐）校長送給我們的，泰山學長每年都會來找我們。」

張進德表示，自己因在季末跑壘時不慎拉傷大腿，並未參加球隊秋訓，可能會等到關懷盃後才會恢復訓練，也因為自己的職業生涯受過許多傷勢困繞，因此他最希望能教小球員做好保護措施，「如何在心理、身體方面做調整，好好保護自己。」

(中時 )