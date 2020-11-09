儘管全球新冠肺炎疫情加劇，但市場樂觀看待美國選後兩黨分治，將降低政策大幅變動的不確定性，且聯準會維持政策利率水準不變，寬鬆環境和對刺激措施的期待，支撐市場風險偏好回升，帶動近一周全球股市勁揚，整體股票型ETF淨流入179.1億美元。

統計近一周資金主要流入美國與全球股票型ETF，分別淨流入131.6億與31.5億美元，新興市場股票型ETF淨流入12.4億美元，日本及亞太市場股票型ETF分別淨流入8.0億及3.3億美元，大陸及歐洲股票型ETF均呈現淨流出，分別為16.6億和2.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，掌握美國政治迎新局下的投資契機。美國兩黨在參議院席次接近降低增稅、加強科技業監管以及推出重大醫療改革的可能性，對科技及生技醫療產業為有利情境，料穩居美股多頭先鋒，建議採取逢震盪加碼，及大額定期定額策略介入。

且過去四年干擾新興市場走勢一大變數的中美緊張關係與貿易政策，拜登較不傾向使用川普單邊、加徵關稅的貿易政策，貿易衝突降溫預期有利整體新興市場風險偏好回升，加上中國及新興亞洲在疫情控制及新經濟產業發展上較為領先，可列為加碼首選。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅表示，看好美國生技藥廠技術領先的優勢，選股挑選具市場潛力和強大知識財產權的生技公司，預期在FDA審核態度友善的環境下，新藥創新將支持產業成長。尤其看好包括癌症免疫療法、基因療法及孤兒藥領域的投資機會，加上整體併購動能熱絡，生技股可望進一步受惠。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，美國政府對科技業的限制，對半導體產業、設備供應商和相關供應鏈帶來壓力，同時市場對科技監管的討論，也產生些許不確定性，但預期數位轉型的動力將持續推動產業成長，將持續留意美國、歐洲等地區對於大型科技公司、包括谷歌、亞馬遜、臉書和蘋果等的相關調查行動，及其可能帶來的潛在影響。

(工商 )