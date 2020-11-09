曾國城、徐凱希主持「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」，由華視轉播，義大世界睽違5年再次舉辦跨年晚會，將於12月31日晚間9點於義大世界大草坪開唱。再次接下義大跨年，曾國城表示主持跨年是他最期待的年度盛事之一。今年演出陣容精采，包含楊丞琳、畢書盡、熱狗、茄子蛋等歌手都會現身。

曾國城表示：「一直以來和高雄跨年很有緣分，上次在義大世界跨年就有一種特別溫暖的感受，現場觀影區域的安排和其他的晚會很不同，特別能感受到觀眾的回應，氣氛特別好」。他與徐凱希也準備好大啖高雄美食，透露已和飯店點好麻辣火鍋，有空的話很期待能吃到高雄在地牛肉麵、汕頭火鍋，也想去六合夜市逛逛。

2021義大跨年海報。（華視提供）

徐凱希首次擔任跨年晚會主持人，心情十分雀躍，她表示以前參與跨年晚會都是以歌手的身分，上次跨年表演就是在義大世界，並自曝當時不小心在回程路上跌倒出糗，「這次接下跨年的感想，就是從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」！她很感謝義大能給自己這次主持跨年晚會的機會。而最近不忌口的她不小心胖了4公斤，透露準備在跨年晚會前好好運動瘦回原本好身材，服裝上也會給觀眾朋友一些驚喜，喊話粉絲們可以期待。

(中時 )