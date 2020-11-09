隨著美國總統大選由拜登勝出、參議院可望持續由共和黨把持，新冠疫苗又有好消息大放送，預期全球面對新冠疫情將有更好應對措施，道瓊期指在周一(9日)盤前一度大漲1500點，才剛剛收盤站上萬三關卡的台股也受到激勵，台指期夜盤也跟著全球股市樂觀情緒上揚、一度大漲超過200點，台股周二表現相當可期。

同樣在大約台灣時間晚間7點40分左右，美國大廠輝瑞以及德國大廠BioNTech傳出新冠疫苗第三期試驗有效達90%，道瓊期指從大漲400多點急拉，一度大漲1500點，資金湧入價值股，導致科技股盤前走勢疲軟，歐股同時也大漲超過5%，黃金避險需求銳減，暴殺逾2%，直逼1900美元大關。

台指期9日夜盤表現相當亮眼，截至台灣時間晚間9點08分，指數最高大漲超過200點，目前上漲192點、暫報13,318點，成交量為40,446口。

台股周一開高走高，終場上漲153.94點或1.19％，報13127.47點，成交量2,193.74億元新台幣，不僅創盤中新高，也改寫9月16日以來收盤歷史高點。3大法人買超253.35億元，台股蘋概三王台積電股價上漲1.33%、鴻海股價上漲1.88%、大立光股價上漲3.82%。

(中時新聞網)