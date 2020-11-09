張庭與林瑞陽在大陸經營微商有成，傳身價已超過1200億台幣的他們，「家中到處都是錢」，先前更在上海砸下17億人民幣(約72億台幣)，買下整棟位黃浦江邊的一棟大樓；張庭更霸氣的說，要送一層樓給好閨蜜陶虹當辦公室。

隨最雙11的腳步越來越近，張庭也開始緊張了！今(9日)，一位網友曬出張庭夫婦帶著員工逛倉庫的影片，也意外曝光了張庭豪華倉庫的內部環境。

為了迎戰雙11 張庭帶員工參觀倉庫 (圖/ 翻攝自網路)

影片裡，張庭、林瑞陽夫婦隨意坐在貨架上，毫無老闆架子的兩個人，親切的和員工聊天、說話。再往他們身後看，貨架上密密麻麻擺滿紙箱，儲貨量可說是相當驚人；倉庫管理方面，不管是上架、下架、撿貨、分類、包裝，皆有一套專業的自動化SOP；知情的人更說這個倉庫裡，至少放了價值40億的貨物。

張庭的豪華倉庫曝光 宛如美式賣場 (圖/ 翻攝自網路)

實際上，這樣的倉庫，張庭不只一個，在大陸，像這樣的倉庫她有7座。工作相當拼命的她，時常直播帶貨到凌晨3點，隔天一早又帶著員工來檢查出貨進度。雖然外界對於張庭不隱藏自己身價這件事褒貶不一，但不得不說，以他們這麼拼命工作的程度來看，吸金能力這麼強也是其來有自。

(中時新聞網)