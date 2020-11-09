統計近一周整體固定收益型ETF淨流入38.9億美元，以淨流入美國固定收益型ETF的26.2億美元最多，新興市場及全球固定收益型ETF也分別淨流入6.8億及2.8億美元居次，新興當地貨幣固定受益型ETF淨流入0.3億美元，歐洲固定收益型ETF淨流出3.1億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近一周轉為淨流出4.4億美元，高收益債券ETF則轉淨流入31.1億美元。富蘭克林證券投顧分析，美國選舉結果大致底定，儘管川普陣營揚言將持續採取法律行動，目前跡象顯示翻轉選舉結果的機會不大，年底前須關注疫情、十一月疫苗第三期臨床試驗進展及傳統消費旺季動能。

後市關注拜登勝選、美國國會在兩黨分治的情境下，降低極端政策推出的可能，加上聯準會等全球央行維持低利寬鬆政策，有助維繫全球景氣及金融市場表現。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，儘管波灣國家為融通財政赤字而導致發債供給增加，但也不乏需求支撐，因為該區為新興市場中重要且高品質債的一環，在全球美元低利率環境下，預期資金將持續流往新興國家外債市場，隨著該區政策環境改善、低違約率以及國際投資人興趣提高，有利波灣債市長期發展。

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