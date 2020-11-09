《型男大主廚》向來推廣各縣市農特產，展現美食料理不遺餘力，15年來第1次政治人物親自上節目宣傳。日前代表台南土生的謝龍介議員，和自喻是台南土長的黃偉哲市長，暫放下政治人身分，攜手來到節目宣傳台南農特產，但過程仍展現平常質詢彼此的火藥味，連吃不到也能挖苦對方。

拿出議會上的炮火，帶著虱目魚上節目的謝龍介議員，一開口就逼問黃偉哲市長：「虱目魚到底有幾根刺？」而黃市長也沒在怕，拿出全台產量最大的台南官田菱角應戰謝龍介，兩人在美食戰場上一樣互不相讓。而《型男大主廚》主廚也各顯身手，運用台南豐富的農特產，變化出驚人美食，尤其當Jerry主廚秀出親自準備的台南安平古堡蔬果雕拉票時，更讓現場驚呼連連。

只不過能說得一口好菜，可不代表就有好運氣能吃到美味料理，第一道菱角料理，就被黃偉哲市長攻下一城，而沒吃到美食的謝龍介議員，慘被處罰喝苦茶，忍不住哀怨表示自己來節目吃苦，黃偉哲市長卻在吃補。所幸第二道虱目魚料理，謝龍介議員雪恥成功，兩人才順利打成平手，黃偉哲市長雖只能癡癡看著謝龍介議員大啖美食，最後也不忘向主持人曾國城誇讚《型男大主廚》能將尋常食材，變化出最不尋常的美味料理。

(中時 )