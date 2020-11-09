國際著名藥廠瑞製藥公司（Pfizer）表示，對剛開發的新冠病毒疫苗的早期調查顯示，它的有效性超過90％，效果將大大好於預期，如果這種趨勢持續下去，有望可以上市。

CNN報導，在分析了43,000多名接受兩劑疫苗或安慰劑的志願者中，超過90％的比例證明疫苗發生了保護力。輝瑞公司表示，該疫苗在第二劑接種後7天，和初次接種疫苗後28天後提供保護。

這家製藥巨頭表示，計劃按照FDA的要求，對志願者進行了兩個月的監測後，立即向美國食品藥品管理局申請「緊急使用授權」。預計將在11月的第三星期完成這一目標。

自7月27日以來，輝瑞疫苗進行了3期試驗，有43,538名疫苗受試者，截至週日，已有38,955名志願者，接種了第2劑疫苗。該公司表示，他們尋找的受試者很廣泛，包括不同種族和年齡背景。

輝瑞公司首席執行長布爾拉(Albert Bourla)說：「我們向全世界的人們，提供了解決這場全球性健康危機的重要武器，我們期待在未來幾週內，擴大測驗的參與者，以確定疫苗的其他功效和安全數據。」

輝瑞公司要評估疫苗是否可以保護人們免受重症型Covid-19的侵害，以及疫苗是否具有長期保護力，還有得了新冠肺炎後，能否再施打等等重要問題。

(中時新聞網)