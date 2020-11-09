美國總統大選結果揭曉，由民主黨候選人拜登(Joe Biden)當選，不出意外將成為新一任總統。副手賀錦麗也將成為美國建國兩百多年來首位女副總統。但卻有命理師透過面相及命理勘與預測，直言拜登未必能完成首個4年任期，只會當2年9個月，並由副手賀錦麗(Kamala Harris)接任成為「首任女總統」。

港媒《東網》今9日援引命理師周漢明說法，他稱透過拜賀2人命理及面相，分析其從政之路預測，他表示，拜登生於1942年11月20日，生肖屬馬，拜登的五行八字屬「丁火命」，今次當選總統顯示他正在行己未大運，是他一生中最好的大運，他的命格陰柔，由他執政有利美國發展，與美國國運相配合，有助修補國內撕裂，改善民生經濟，惟因年事已高，估計他未必能完成首個4年任期。

周漢明進一步指出，由於拜登現時已77歲，明年正式就職將屆78歲高齡，「他像是每次工作前都要喝一兩杯、在不清醒的情況下做決定的人，跟川普的狂妄完全是兩回事,但這對美國是好事」。周預測拜登，他只能當2年零9個月總統，其後會「因病或意外而退下來，屆時將由副總統賀錦麗接任」，使她成為美國歷來首位女總統。

至於賀錦麗運勢，他則分析，她出生於1964年10月20日，生肖屬龍，屬於「壬水命」。周指，她與拜登的「丁火命」是天合地合的命格，肯定可助拜登一臂之力。她生於甲辰龍年，五行屬水，水生木，而天干地支也多木，形成一個奇形命格，與拜登的丁火命格一陽一陰、一強一弱，在執政上相互配合。

若從「面相」來看，周又指，她(賀)有一種強悍及能幹的特質，鼻大有肉、下巴很「兜」、嘴形很美，而且雙眼炯炯有神，顯示她的辦事能力比起所有男人都強，決策及執行力高，預期她接掌拜登執政後，會是個稱職的女總統。

若在對外決策，特別是對華政策上，相信她未必與中國大陸對抗，反而是有更多合作及發展機會，能夠坐下來談。

(中時新聞網)