營養師高敏敏透露，肚子肥胖大致可分為4型，成因都不相同，但透過不同飲食可調整回平坦肚子。(摘自高敏敏臉書)

現代人飲食選擇豐富，造成肥胖人口不斷上升，「小腹微凸」和「肥肚」困擾著許多人，就算有運動，但肚子卻怎麼瘦都消不下去。營養師高敏敏透露，肚子肥胖大致可分為4型，成因都不相同，最好先搞清楚自己是哪一種肥胖類型，對症下藥才好調整到完美曲線！

知名營養師高敏敏近日在臉書上公布「4類型」的肥胖肚，她表示，有些肚型並不是過胖，而是因為不同飲食習慣造成，甚至跟壓力、生活作息都有關。只要透過飲食改善、改變作息，人人都可以重見自己平坦的小腹。

【鮪魚肚】

通常肚子會呈現肥肥軟軟、坐下會分兩層的狀態。有鮪魚肚的人全身偏肉，代表大魚大肉吃太多、無肉不歡，平時吃太少蔬果。高敏敏建議，有鮪魚肚的民眾每天要堅守蔬果579，攝取肉類也不超過1.5個手掌大小，從改變飲食觀念開始瘦！

【小腹肚】

通常出現在女生身上，外觀呈現肚臍以下腹部凸起，在穿緊身裙時會特別明顯。小腹肚的成因可能是便秘、常久坐不動、經期不順、愛喝冰品導致。高敏敏建議，這種人要多吃蔬果、多喝水、多活動，女性更要注重經期前中後的調理。

【啤酒肚】

通常以男生較明顯，有啤酒肚的人全身不一定胖，但肚子看起來卻是圓滾滾。有啤酒肚的人常常飲酒過量，習慣吃加工食物、飲食偏重口味。高敏敏建議：飲酒適量就好、不要吃太重鹹，最好改吃原型食物、喝無糖飲料。

【壓力肚】

有壓力肚的人，體重會一直往上增加，尤其以肚子連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，這些人有時會克制不了食慾跟心情狂吃。通常壓力肚是因為壓力賀爾蒙刺激，造成食慾上升、脂肪囤積等反應。高敏敏建議，若發現自己有壓力肚，不妨去渡個假放鬆心情，或在假日時給自己時間放空。平時最好早睡早起、不熬夜，多補充鈣、鎂、色胺酸食物，隨時放鬆心情，並透過運動來調整壓力賀爾蒙。

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(中時新聞網)