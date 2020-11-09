看好台商回流，對廠辦的需求增加，國揚（2505）董事會9日通過決議，以每坪140萬元，共21.1億元，取得台北市內湖區舊宗段83-1地號等、共1,500坪的3筆土地；國揚指出，未來將興建廠辦大樓對外出售。

國揚是與其他5家公司，共同投資取得此塊土地，國揚投資比例為50％、其他公司50％。而其他公司中，其中四家為國揚關係人。

這也是國揚集團近幾年，計畫新建的第三棟廠辦大樓；國揚指出，內湖舊宗段的土地還未完全整合，集團要等再收購周邊的土地，再申請建照推案。

國揚指出，台商回流，許多企業對廠辦大樓的需求爆增，先前投資的二棟廠辦，已將陸續入帳。

9日國揚也公告今年前三季的財報，累計前三季的稅後淨利47.63億元，每股稅後盈餘6.84元。

依國揚的財報顯示，今年上半年國揚處分「大南港案土地」，就已讓上半年的稅後淨利達45.47億元；第三季則因入帳建案量少，單季稅後淨利只有2.16億元。

至於國揚第四季可入帳的建案，共有兩案，包括總銷30億元「南方莊園」、22億元「翡翠森林－金澤區」。

為進行瘦身，國揚先前股東臨時會已通過現金減資45.44795％，減資金額達31.65億元，減資後股本降為38億元；國揚董事會9日也決議通過減資換發股票日程，減資股票最後過戶日為今年12月26日、減資換股基準日為今年12月31日、換發新股暨上市買賣日為2021年1月4日。

(工商 )