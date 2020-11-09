美國大選結束、二波疫情仍在，台商如何拚搏商機？在大陸、東南亞與印尼都有工廠的寶熊漁具董事長張良任認為台商將面臨國際不確定、大陸成本、人力等六大挑戰。他建議，中小企台商應朝商品「小而美」路線去發展，未來才有機會。

諾霸精密機械(上海)董事長曾鴻鍊一語點出台商的未來在大陸內需市場，表示過去台商比較著重在製造業代工，現在這種台灣接單、大陸製造模式已經改變，在大陸十四五內循環政策、GDP起來增長購買力後，我們要開始注重中國的內需市場。

但要搶這塊市場不簡單，張良任點出台商在疫後選後面臨六大挑戰，包括全球疫情和政經的不確定性，人力管理困難與複雜化加劇、大陸環保規章持續不斷推出、人力資源短缺、廠房設備面臨汰舊換新升級壓力、中國和東南亞競爭威脅、以及台幹自身的資源斷層。

他說明，現在這波報復性消費力道，預估明年5、6月回歸正常，因二波疫情仍在，要很小心，理性去規劃。其他像是大陸保規章項目持續不斷出台，這已到兩、三個月就有新要求。不僅大企業，連中小企業都要裝24小時持續監控排放廢水空氣設備。一個不大的廠都要投入200萬人民幣，還不含維護，大家「深為其苦」。缺工狀況也嚴重，都要從內地找人。

中高階台幹部分，張良任說，以前有志者都要到大陸上班，現在卻要思考往東南亞。但幹部來源比較困難，「過去西進，我們有製造基礎，幹部經驗充沛，但20幾年發展下來，已經有台幹斷層現象。」

但他不悲觀，說疫情對台品牌提升有相當幫忙，以前面對歐美客戶講話要很客氣，但現在它們都知道我們不簡單。重點在於我們如何用心思考品牌與環境。

張良任建議，台灣產品與品牌應該轉向「小而美」，朝精緻化、高質感定位去走，這樣我們還有機會。

(中時 )