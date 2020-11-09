竇智孔坐擁《請問今晚住誰家？》與《台灣第一等》兩外景節目，他因前者與外景結緣，後者則讓他每月踏遍台灣各地。他16年前曾與藍心湄、黃嘉千等人主持過音樂節目《台灣風雲榜》，也與錢韋杉主持過《封面人物》，坦言以前頂著戲劇男主角身分，初接觸主持領域非常羞澀，就算其他主持人猛丟球給他，還是不太敢搭話。但隨時間歷練，現在的他很會聊天，常逗著在外景接觸的民眾樂不可支，手上兩個外景節目，只要他一做菜，收視率就飆升。

竇智孔在外景節目吃大閘蟹。（八大提供）

竇智孔出道22年，從歌手跨足演戲，再挑戰主持以及舞台劇與音樂劇，希望在每個領域都能有代表作，他開心分享製作人曾說：「只要你做菜，收視率就往上衝！」他日前在節目中大秀廚藝，包含糖醋排骨、燻魚與煙燻苦花等，吃到眾人跟他詢問做法，他認為自己的做菜風格走野獸風，「只要給我一顆水果，也能變出一道菜」。

竇智孔很想挑戰其他類型節目，像是帶著兒子參與親子實境秀，或是擔任戀愛交友節目主持，自認可以當「偽家長」，幫男女雙方判斷，對方值不值得交往。而他近期做了健康檢查，發現膽固醇過高、有些微脂肪肝、胃食道逆流，醫生告訴他可能是飲食大魚大肉導致，他才赫然驚覺日前出外景連續3天，狂嗑龍蝦與蟹，打趣說自己「職災」上身。

(中時 )