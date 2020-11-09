2020女子世界盃桌球賽女單8強，世界排名第8的台灣女將鄭怡靜，和德國華裔37歲資深選手韓瑩過招，韓瑩不斷利用削球防守、耐心和鄭怡靜拉鋸，經過6局、62分鐘激戰，鄭怡靜10比12、11比3、11比7、9比11、10比12、6比11敗下陣來，和隊友陳思羽一樣在女單止步8強。

首局韓瑩運氣相當好，打出5個幸運球，其中4個擦邊、1個擦網界內，因此率先搶下局數，不過鄭怡靜帶著堅定的心情繼續拚，連搶兩局，第2局更是以大比分差收下，不過韓瑩持續耐心防守、伺機攻擊，接著也連下兩局搶先聽牌，第5局鄭怡靜還是在8-1、領先7分的優勢下遭韓瑩逆轉，第6局韓瑩取得9比3大幅領先，鄭怡靜努力追分，可惜無緣後來居上。

37歲的韓瑩是本屆女子世界盃桌球賽最資深的選手，不過卻是第一次參加世界盃，此役屢屢靠著削球，讓暌違8個多月挑戰首場國際賽的鄭怡靜遇到不少麻煩，將和中國大陸選手陳夢爭搶決賽門票，鄭怡靜雖然再度不敵韓瑩、世界盃未能繼續前進，接下來還有年終賽可以奮鬥。

(中時 )