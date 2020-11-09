裴琳近日錄高點綜合台《震震有詞》，探討父母離婚對孩子的傷害，她從小父母離異，國中時得知自己是養女，與母親同住因高壓式管教而行為失控，甚至做傻事縫了28針之多。

裴琳透露，從小父親因終日往佛堂跑，母親難以忍受，兩人長期爭吵，在她小學三年級時離異，裴琳選擇與父親同住，從習慣有母親陪伴突然變成大多時間只有她一個人在家，被迫習慣孤獨，「爸媽離婚後，我的個性變得我行我素、獨處，不愛與人打交道」。上國中被霸凌而轉學改與母親同住，這時才從母親口中得知原來自己是養女，「跟媽媽住在一起，面對她的高壓式管教，長期累積讓我理智線斷裂，被打罵完我會拿筆戳自己，甚至失控做傻事」。

裴琳盼全力拚事業。（和展影視提供）

裴琳聽從母親的建議就讀藝校，因此踏上演藝之路，只是出道後並不順遂，便藉由吸食大麻尋找發洩出口，某天半夜警察上門逮捕，讓她至今還會半夜做惡夢驚醒，進入勒戒所49天，裴琳說：「勒戒期間看到爸爸來信都會哭，因為在勒戒所內簡單的生活，讓我懷念吸食大麻前單純的日子。」只是勒戒後裴琳雖不敢再吸食毒品，但卻藉由酗酒放鬆自己，甚至喝到斷片，撞到頭破血流。

回想過去種種荒唐行徑，裴琳感謝一路走來許多貴人給予幫助，她現在最想做的是，好好打拚不讓父親擔心，她對父親說：「你要保持身體健康，我會好好打拚，希望有天能負擔你所有開銷，讓你快樂傳道。」而對失聯的母親，她則感到遺憾，但也慶幸演出八點檔，母親能在螢幕看到她。

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(中時 )