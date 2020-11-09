中華職棒總冠軍賽台中地主隊中信兄弟與統一獅爭霸，中信兄弟以4比7輸統一獅，副總統賴清德昨晚傳簡訊給台中市長盧秀燕，內文寫道「哈哈，不可能的事情發生了，很期待看我戴著獅子頭跑行程」，盧秀燕也回簡訊說，「女子漢大丈夫說到做到，一定實現承諾」，明天盧秀燕即要兌現賭注，戴著爆炸獅子頭跑行程。

「我準備好了！」盧秀燕今天阿沙利的說，打賭就是打賭，她會依約而行，由於比賽剛結束，讓她張羅一下道具，挑個黃道吉日，就會來進行。

台中市長盧秀燕選明天黃道吉日，將戴上咖啡色可愛獅子頭亮相，明天有三個公開行程，獅子頭告型話題十足。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

黃道吉日就是明天，盧秀燕將戴上咖啡色可愛獅子頭亮相，明天有三個公開行程，上午9點30分，盧秀燕將在市政府主持市政會議，下午3點半到海線出席梧棲區中正里、文化里、安仁里、中和里四里聯合活動中心開工典禮，下午5點參加慶祝第74屆工業節暨創新研發績優中小企業表揚大會。

「燕子頭戴爆炸獅子頭」的有趣造型，明天從早到晚將隨著盧秀燕跑透透，中華職棒總冠軍賽結束，後續還高潮迭起，除了盧秀燕戴獅子頭跑行程，賭注贏的賴清德，還要擇日到台中來行銷農產品。

(中時 )