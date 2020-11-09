美國大選結果揭曉，拜登當選下任總統，許多分析師認為，相對於不按常理出牌的川普，行為方式可能更加理性的拜登上台，意味著短期之內，美中經貿衝突的壓力有望緩和，但長期來看美中戰略競爭關係仍將延續。大陸博客教父便指出，大陸的科技產業對於拜登勝選鬆口氣，但非鬆懈，因為川普四年任期已教導該產業自力更生的重要性，未來10年，美中仍將在科技創新實力上爭霸。

根據《路透》報導，從大陸科技巨頭華為、TikTok母公司字節跳動到騰訊控股，在被川普政府指控有國安疑慮而遭制裁後，其供應鏈與全球擴展的努力大受抑制。尤其在華為及字節跳動被川普政府極度打壓之際，其他陸企也因被列入貿易黑名單，而被排除於美國供應鏈之外。

報導指出，大陸首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜表示，拜登上台後預計將迅速修復與其他國家的關係，特別是主要盟國，這也就意味著美國可能會聯合盟友在科技、地緣、外交等層面一同對華施壓。美中關係的本質不會改變，但交鋒模式會相對柔和，大陸最重要的還是應該「做好自己的事」，加速改革開放構建內循環為主、國內國內雙循環的新發展格局。

她認為，在形式上，與川普的「極端」、「情緒化」相比，拜登的行為方式可能會更加理性。從職業背景來看，拜登比川普更接近於政治家的思維方式，更加傾向於尊重國際規則，因此，美中的經貿談判將會變得更有彈性、更加可預期。但要注意的是，如果說在川普時代，大陸要面對的是美國作為超級大國的各種強硬，那麼到了拜登時代，大陸要謹慎應對來自西方陣營的聯合施壓。

此外，大陸許多高層人士認為，大陸與美國或許有機會坐下來談判，緩解科技議題上的一些摩擦，但長期趨勢難以逆轉。由於川普任內的打壓制裁，揭露大陸科技產業的脆弱性，科技自立自強成為大陸現在的優先政策。

大陸博客教父、浙江傳媒學院互聯網與社會研究中心主任方興東指出，大陸的科技產業對於拜登勝選鬆口氣，但非鬆懈，因為川普四年任期已教導該產業自力更生的重要性，他說，美國應該再度提倡開放、尊重公平競爭及創新，但在高科技領域，競爭與博弈理論沒有結束，未來10年美中仍將在科技創新實力上爭霸。

(中時新聞網)