好市多今年7月推出「黑鑽卡」，年費3000元、消費回饋2%，當時引起網友熱烈討論「辦這張卡划算嗎」。今答案出爐，一名黑鑽卡友分享，他持卡僅4個月，上月底收到好市多回饋券，回饋金竟高達4位數，讓他直呼物超所值；網友推算消費金額，更是傻眼！

「黑鑽卡」推出時，曾有網友計算，2%回饋若再加上聯名卡1%回饋，兩者合計3%，只要消費10萬元就有3000元，等於免年費。

原PO在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說分享，他們家是好市多「重度使用者」，每月消費金額不少，當「黑鑽卡」推出時，就決定辦一張。10月底收到回饋券，金額2058元，使用期限到明年7月底，他強調「真的有夠讚！今年續卡繳起來一點都不心疼」。

網友根據2058元回推，這家人總消費金額高達10萬2900元，而且是在短短3、4個月內，實力驚人。

根據好市多規定，「黑鑽卡」會員每年回饋金額上限為3萬元，回饋券發給主卡會員，僅能在實體賣場使用，且須一次使用完畢，不可找零、儲值、兌現。

(中時新聞網)