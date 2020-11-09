勞動力發展署中彰投分署運用「職場學習及再適應計畫」幫助患有中度自閉症的阿順獲得零件組裝人員的工作，為阿順開啟一道進入職場的大門，目前已穩定就業滿3個月，該分署自108年度迄今已運用該計畫成功協助逾680名弱勢求職者找到工作，期望廠商提供更多就業機會，讓弱勢求職者工作能力被看見、被肯定。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，該分署積極協助弱勢求職者就業，為了協助其順利進入職場，「職場學習及再適應計畫」透過薪資補助及用人單位工作教練輔導費增加雇主進用意願，並協助弱勢求職者提升工作技能及職場適應力。

阿順患有中度的自閉症，僅會填寫簡單基本資料，由於表達能力不好，亦不善與人互動，很難透過一般面試找到工作，屢次失敗的求職經驗造成阿順更缺乏自信心。

就業服務員與阿順接觸後發現，阿順的記憶力很好，手部動作靈巧，教過的動作，經由反覆操作就能很快上手，因此運用「職場學習及再適應計畫」開發到願意讓阿順嘗試的公司，擔任零件組裝人員一職。

在工作現場，工廠主管親自帶著阿順，訓練他做好每個步驟，並要他適時回報工作進度，以增加人際互動的經驗，公司老闆娘表示，「自己也是辛苦過來的，對這樣弱勢的孩子

，非常樂意協助」。

經由計畫用人費用的補助，加上公司的支持與善意，終於為阿順開啟一道進入職場的大門，讓他的工作能力得以發揮。更成為公司生產作業上的助力。

(中時 )