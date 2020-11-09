明天(10)受東北季風影響，各地早晚低溫大約18至22度，北台灣高溫約22至25度，其他地區約24至29度；天氣方面，桃園以北及宜蘭地區不定時有短暫降雨，其他地區雲量多也有局部降雨。另外今天生成的雙颱「艾陶」與「梵高」由於距離遙遠，均對台灣無直接影響。

氣象局預報員劉沛滕表示，今日凌晨生成的第21號颱風「艾陶」行徑方向往西朝中南半島前進，預計明天會登陸中南半島，對台灣無直接影響，而下午生成的第22號輕度颱風「梵高」下午位於鵝鑾鼻東南方約1500公里海面上，由西北轉西往通過菲律賓往南海前進，對台灣也沒有直接影響，不過東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等要留意長浪發生。

而本周在菲律賓周圍都屬於一大低壓帶，環境適合熱擾動與颱風生成與發展，氣象局將持續關注。

劉沛滕說，本周為東北風的天氣型態，北台灣天氣偏涼，其他地區早晚也有涼意，今夜明晨是這波東北季風最冷時候，低溫約18-21度，白天北台灣高溫約22-25度，其他地區則為24-29度。

周三(11)清晨仍受東北季風影響，北部、東半部及中南部山區有局部降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有較大雨勢發生的機率，請民眾多加留意。

東北風將持續到本周六(14)，屆時各地將略為回溫。

(中時 )