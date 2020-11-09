韓國藝人朴有天以東方神起出道，而後更演出《成均館緋聞》、《屋塔房王世子》等多部偶像劇，讓他拿了不少獎項；但2016年因涉及性侵被四名女子起訴，其中更爆出吸毒的醜聞；經法院判定，朴有天應付給被害女子5000萬韓圜（約台幣126萬元）的賠償金，但並未如期支付，消息被抖出來之後，朴有天才改口說，會分兩次付清賠償金。

只是沒想到，又過了一年，這期間他舉辦海外見面會、出版寫真集，但卻遲遲未支付任何費用，拖欠下的結果，也將賠償金額累積到5600韓圜(約台幣141萬)；朴有天更在出庭時曾哭窮聲稱自己全部財產僅剩2.5萬才遲遲無法如期支付。

朴有天傳曾用撞牆證明自己沒吸毒 （圖／達志影像）

不過被害女子律師沒有妥協，反倒發出強硬聲明「到10月25日前，若不償還債務，將提起告訴」。朴有天見狀，才願意提出「賠償金償還計畫書」，承諾將在2020年年末以及2021年1月末，分成兩次將總共台幣141萬的賠償金支付清。消息一出之後，許多網友也毫不留情面狠酸他「之前還在哭窮，現在終於要付了呢」、「拖了一年有必要嗎」。

(中時新聞網)