中國大陸職籃（CBA）北京首鋼隊，上各賽季在台裔球星林書豪帶領下打出接近7成勝率、高居聯賽第4戰績，更殺入季後賽半決賽，最後敗給該季最終冠軍隊廣東宏遠，不過林書豪季後宣布不回CBA，未料這季首鋼戰績判若兩隊，近期吞下四連敗，不過CBA卻發出正式公告，針對球員未穿著聯賽官方贊助商李寧的產品開出鉅額罰款，包括林書豪也在被裁罰的名單中。

根據大陸籃球記者賈磊8日貼出的官方文件顯示，CBA祭出重罰，以未穿著官方贊助商產品為由，向教練、球員等11人開出了15張罰單，其中林書豪也被開出了3張罰單，共人民幣55萬元，約新台幣237萬元。

林書豪分別因為今年6月19日訓練時未按規定穿著李寧裝備；6月20日、8月4日因隨隊乘坐交通工具時未按規定穿著李寧裝備，分別被CBA罰款人民幣10萬、3萬、42萬，總共被罰人民幣55萬，而且第三次罰款金額從3萬翻倍成42萬，還是因為6月20日首次違規，8月4日視同再犯，因而加重罰款。但第一次違規時，林書豪並未被通知。

根據文件顯示，如果被開罰的球員沒有在規定期限內繳清罰款，將會遭到停賽，由於林書豪已經在9月離開北京首鋼隊，尋求加盟NBA，若不打算回到CBA的話，幾乎等於不用繳交這3張罰單，但是網友認為CBA的做法形同釣魚，完全沒有事先警告，也沒有在開出罰單後告知球員，有大陸網友表示，CBA突然襲擊的舉動根本就像小偷。

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(中時新聞網)