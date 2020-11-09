大陸女團THE9經由選秀節目《青春有你2》出道，成員個個有人氣，但近期成員喻言被挖出過去黑歷史影片，竟倡導男生追不到女生就去強姦，言論讓人傻眼，在陸網掀起熱議，喻言稍早就發聲道歉。

影片中，喻言似乎在談感情方面的問題，沒想到她竟說出「不要暗戀去強姦，人生沒那麼多時間給你搞內心戲」，還直言喜歡對方就強姦對方，表白沒用還是會被拒絕，「追不到就強姦，強姦不到就下藥」，並說萬一翻臉就發對方裸照，「大不了去蹲監獄，連監獄都不敢蹲，你還說愛他」，發言相當驚人。

喻言發言驚人，遭痛批在倡導強姦。（圖／翻攝自微博）

喻言道歉全文。（圖／翻攝自微博）

據悉，該段影片是喻言在大學生時期拍的，畫面曝光後，不少網友痛批「強姦都說得出來，太妹嗎」、「有病吧，這什麼三觀」、「趕緊封殺吧」、「這是年輕不懂事？都大學生了」，不過也有網友替喻言緩頰，說明該段影片是當時流行的段子，目的是反諷強姦罪刑，並稱該段影片是被斷章取義，但仍有許多網友不買單。

而喻言稍早便在微博發文道歉，「針對我過去的言行之失在網絡上造成的影響，向大家誠懇道歉。對不起。」表示自己從13歲開始接觸網路，到23歲成為公眾人物，漸漸意識到了影響力所承載的責任重量，「當我審視和反思過去，發現過去的自己，缺少明辨是非的能力，這對關注我的人是不負責任的。我接受大家對我的批評，同時也感謝大家陪伴了我的成長。」最後承諾未來必將對自己的言行負責。

(中時新聞網)