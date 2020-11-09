美期指在周一(9日)盤前大漲，漲勢不斷上揚來到1700點，預料美股開盤將有亮眼表現，不過，那斯達克100指數期貨原本上揚超過200點，但隨著資金重回價值股布局，指數驟跌一度翻黑，雲端會議視訊軟體ZOOM股價則是在盤前大跌超過14%。

截至台灣時間9日晚間10點，道瓊期指上漲1738點或6.16%、暫報29942點，標普500指數期貨上揚4.51%，那斯達克100指數期貨則是在早些時間上漲超過200點後，急速下跌甚至翻黑，隨後指數再度翻紅，目前上漲140.5點或1.16%、暫報12215.50點。

輝瑞發布疫苗利多消息下，美股盤前普遍上漲，然而，先前帶動美股強漲的科技股表現卻差強人意，主要是疫情若獲得控制，雲端股的需求市場認為勢必下降，Zoom重跌超過14%，亞馬遜股價盤前大跌3.06%，影音串流平台Netflix也跟著大跌超過5%。不過，像是蘋果、特斯拉等受到投資人矚目的科技股仍維持漲勢。

美國4大銀行股包括美國銀行、摩根大通、富國銀行以及花旗銀行均大漲超過9%，郵輪股嘉年華、挪威郵輪以及皇家加勒比海盤前更是大漲20％，美國航空股價等4大航空股盤前也是大漲2成左右。

(中時新聞網)